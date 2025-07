Billard-Weltmeisterin Jasmin Ouschan über Zweifel und Männer

Wer in Österreich Billard sagt, der muss auch Ouschan sagen. Seit 20 Jahren ist die 39-jährige Kärntnerin als Profi unterwegs, vor wenigen Tagen kürte sich Jasmin Ouschan in den USA zur Weltmeisterin im 8-Ball. Damit hält sie bei 28 EM- und drei WM-Titeln. Wirklich drei? „Das hört sich zwar schön an, aber einen zähl’ ich eigentlich gar nicht dazu, das war ein Junioren-Titel.“ Das war vor 20 Jahren, 2010 folgte dann das erste „richtige“ WM-Gold.

Und 15 Jahre später jetzt der nächste WM-Titel – ein ganz besonderer. „Es ist der erste in der Disziplin 8-Ball überhaupt, dazu der erste WM-Titel nach so langer Zeit. Das Niveau im Finale war auch extrem hoch. Da sind so viele Sachen zusammengekommen, ich bin unfassbar happy.“ Die Zeit zwischen den Titeln sei nicht immer einfach, die Zweifel groß gewesen. „Und nach dem Finale, hab ich mich nur noch gefragt, warum ich mir jemals Sorgen gemacht hab.“