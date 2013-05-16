05/16/2013
Beeindruckende Siegsserien im Sport
WATERPOLO CHAMPIONS LEAGUE
Volleyball - Post Wien/VBO Riom
FRAUEN - FUSSALL: MEISTERSCHAFTSENDSPIEL SV NEULEN
COMBO PICTURE FROM FIRE AT STEAUA STADIUM IN BUCHA
CHAMPION'S LEAGUE QUALIFYING IN VLADIKAVKAZ
YANKEES CELEBRATE WINNING WORLD SERIES IN FOUR GAM
New England Patriots celebrate with the Vince Lomb
Red Wings Predators Hockey
ITALY LUGE WORLD CHAMPIONSHIPS
USA ALPINE SKIING WORLD CUP MENS
The gloves of American boxer Joe Louis are shown a
SINGAPORE IOC OLYMPICS
BRITAIN LONDON 2012 PARALYMPIC GAMES