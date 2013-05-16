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Marko Savic (R, n.7) of Spandau 04 Berlin scores against Mladost Zagreb team during their Champion League Final Four waterpolo match in Genoa on Saturday 17 May 2003. Mladost Zagreb won the match 6-5 and took the bronze medallion. EPA PHOTO ANSA/BORSARELLI-ZENNARO EPA-PHOTO/ANSA/BORSARELLI-ZENNARO

© APA/Borsarelli-Zennaro

Bilder
05/16/2013

Beeindruckende Siegsserien im Sport

© Bild: APA/Borsarelli-Zennaro

WATERPOLO CHAMPIONS LEAGUE

© Bild: APA/Schlager R.

Volleyball - Post Wien/VBO Riom

© Bild: APA/Guenter R. Artinger

FRAUEN - FUSSALL: MEISTERSCHAFTSENDSPIEL SV NEULEN

© Bild: Reuters/Str

COMBO PICTURE FROM FIRE AT STEAUA STADIUM IN BUCHA

© Bild: Reuters/Str

CHAMPION'S LEAGUE QUALIFYING IN VLADIKAVKAZ

© Bild: Reuters/Mike Segar

YANKEES CELEBRATE WINNING WORLD SERIES IN FOUR GAM

© Bild: Reuters/Brian Snyder

New England Patriots celebrate with the Vince Lomb

© Bild: Deleted - 579660

Red Wings Predators Hockey

© Bild: APA/TONINO DI MARCO

ITALY LUGE WORLD CHAMPIONSHIPS

© Bild: APA/GEORGE FREY

USA ALPINE SKIING WORLD CUP MENS

© Bild: Reuters/JASON REED

The gloves of American boxer Joe Louis are shown a

© Bild: APA/Law Kian Yan

SINGAPORE IOC OLYMPICS

© Bild: APA/GERRY PENNY

BRITAIN LONDON 2012 PARALYMPIC GAMES

| Stand: 05/16/2013, 20:09