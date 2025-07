Direkt ins Achtelfinale bei der EM: Österreicher zeigen vor Baden auf

In früheren Jahren stand in diesen Tagen Ende Juli, Anfang August der Beachvolleyball-Saisonhöhepunkt in Klagenfurt oder Wien auf dem Programm. Unvergessen sind die Erfolge von Montagnolli, den Schwaigers, Berger, Doppler, Horst u. v. m. am Wörthersee und auf der Donauinsel.

Weltspitze

Vor Baden zeigen sich Österreichs Top-Teams gerade bei der Europameisterschaft in Düsseldorf in guter Form. Zwei Teams zogen in Windeseile ins Achtelfinale und somit in die Top-10 ein.

Sogar als Medaillenkandidatinnen werden Ronja und Dorina Klinger gehandelt. Die Steirerinnen sind als Nummer zwei gesetzt, in der Entry-List des Weltverbandes liegen sie schon auf Rang sechs. Im Vorjahr belegten sie beim Elite16-Turnier in Wien Rang 5, heuer starteten sie mit zwei fünften Plätzen in Mexiko in die World Tour und schafften damit den Sprung in die Top-10 der Welt.

Unterstützung in Düsseldorf

Bei der EM in Düsseldorf gewannen sie am Donnerstag gegen die ukrainischen U-19-Weltmeisterinnen von 2019, Serdiuk/Romaniuk, mit 2:0 (18, 10) und zogen nach dem 2:0 (16, 11) gegen die Deutschen Christ/Reformat ins Achtelfinale ein. Damit ist ihr Minimalziel Top-10 erreicht, wie Ronja Klinger erklärt. „Wichtig ist, dass wir uns auf unsere Performance konzentrieren und uns ständig weiter verbessern. Wir haben wieder tolle Unterstützung mit dabei. Und das Publikum gibt auch richtig Gas.“

Im Spiel um den Einzug ins Viertelfinale geht es am Freitag ab 11 Uhr gegen die Niederländerinnen Mila Konink und Raissa Schoon.