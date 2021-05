Beachvolleyball-Damen marschierten in Baden ins Semifinale

Österreichs Beachvolleyballerinnen haben den ersten Tag beim Continental-Cup in Baden erfolgreich gestaltet. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig und Nadine und Teresa Strauss setzten sich im Pool A erst gegen Schweden 2:0 durch und holten sich im zweiten Duell mit der Ukraine nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 den Sieg. Der war gleichbedeutend mit dem Gruppensieg sowie dem Aufstieg ins Semifinale (Freitag ab 15.10 Uhr/Gegner noch offen, live ORF Sport +).

Zudem kommen die Top Fünf von acht Teams ins Finalturnier Ende Juni in Den Haag, wo es nur für die jeweiligen Turniersieger ein Olympia-Ticket geben wird. Die Männer starten in Baden mit rot-weiß-roter Beteiligung nach gleichem Format am Freitag ins Turnier.

Gutes Teamwork

Verantwortlich für den Sprung in die Vorschlussrunde waren Schützenhöfer/Plesiutschnig, die bei unterkühlten Temperaturen am Nachmittag zunächst gegen Inna und Irina Machno 1:2 den Kürzeren zogen, sich dann aber im entscheidenden zweiten Match gegen die Ukrainerinnen 2:0 durchsetzten. Schützenhöfer entschied dabei mit einer sehenswerten Reaktion und folgender Konfusion auf der anderen Seite den umkämpften ersten Satz - 22:20 hieß es am Ende. Den zweiten Durchgang gewannen die beiden 21:9.

Die Strauss-Zwillinge waren am Vormittag zuerst beim 2:0-Erfolg gegen Tina und Sanna Thurin souverän, am Nachmittag glichen sie mit einem 2:1-Erfolg zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen die Ukraine aus. "Die Straussis haben souverän abgeliefert, ohne sie hätte es kein Entscheidungsspiel gegeben", wusste ÖVV-Betreuer Martin Plessl. "Wir haben heute mehr als die Pflicht erfüllt, weil mit diesen Ergebnissen sind wir mindestens Vierte und somit fix in Den Haag dabei."