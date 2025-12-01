Lettland zu stark: Niederlage für Österreich in der WM-Quali

Österreichs Basketball-Männer-Nationalteam hat auch das zweite Gruppe-F-Spiel der WM-Qualifikation verloren. Die Truppe von Teamchef Aramis Naglic kassierte am Montagabend in der Sport Arena Wien vor 1.300 Zuschauern gegen Lettland eine 68:86-(37:40)-Niederlage. Schwerwiegende Ausfälle bei den Österreichern Für die Nummer elf der FIBA-Weltrangliste war es der erste Triumph nach einem überraschenden 78:86 gegen die Niederlande. Die ÖBV-Auswahl hatte am Freitag in Gdynia gegen den EM-Sechsten Polen 78:90 verloren.

Naglic konnte alles andere als auf seine beste Formation zurückgreifen. Neben NBA-Star Jakob Pöltl wog vor allem das Fehlen von Sylven Landesberg schwer, der wegen einer Ellbogenverletzung passen musste. Zudem stand Fynn Schott wegen eines Fingerbruchs nicht zur Verfügung. Starker Beginn Unabhängig davon präsentierten sich die Gastgeber im ersten Viertel von der besten Seite, hielten gegen die physisch starken Letten nicht nur voll dagegen, sondern erspielten sich auch einen 24:20-Vorsprung. Im zweiten Viertel war der schnell dahin, die ÖBV-Truppe konnte das Geschehen angetrieben vom starken Bogic Vujosevic aber weiter offen halten. Mit einem 37:40 ging es in die Kabine.