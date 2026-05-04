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Nach Niederlage im Entscheidungsspiel: Saison-Aus für Jakob Pöltl

Jakob Pöltl verlor mit den Toronto Raptors das 7.Spiel gegen die Cleveland Cavaliers und schied in den NBA-Play-offs aus.
Christoph Geiler
04.05.2026, 09:49

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Jakob Pöltl musste im letzten Match als Verlierer vom Feld

Für Basketball-Star Jakob Pöltl ist die NBA-Saison vorzeitig zu Ende. Der Wiener verlor mit seinen Toronto Raptors das entscheidende siebente Spiel der NBA-Erstrundenserie bei den Cleveland Cavaliers in der Nacht auf Montag mit 102:114 - und damit auch die Serie somit 3:4. 

10 Punkte Vorsprung

Dabei war den Raptors im Auswärtsmatch der bessere Start gelungen. Zwischenzeitlich lag das Team von Jakob Pöltl sogar schon mit 41:31 voran. Diesen Vorsprung konnten die Kanadier aber nicht halten.

Nach der Pause drehten die Cavaliers auf und gingen noch als souveräne Sieger vom Feld.

"Wir haben einfach in den Niederlagen teilweise zu viele Fehler gemacht.So hat es dann am Ende leider nicht gereicht", sagt Jakob Pöltl.

kurier.at, cg  | 

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