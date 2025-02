Schock in der NBA: Doncic wurde von Dallas nach LA getradet

Ein überraschender Spielertausch sorgte in der NBA für mächtig Wirbel. Basketball-Superstar Luka Doncic wechselt von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers um Altmeister LeBron James. Auch der frühere deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber kommt im Zuge des Deals nach Kalifornien. Dafür wechselt Anthony Davis zu den Mavs. Die Clubs bestätigten die Verpflichtungen inzwischen. Der Deal wurde in US-Medien als einer der aufsehenerregendsten Transfers in der Geschichte der nordamerikanischen Profi-Liga bewertet. Der Slowene Doncic ist erst 25 Jahre alt und führte die Texaner in der vergangenen Saison ins NBA-Finale. Weder er noch Davis seien vorab in die Pläne einbezogen gewesen, berichten Insider. Doncic sei fassungslos gewesen.