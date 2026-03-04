Sport

Der Baseball-Traum: Ein Referee aus Österreich ist im WM-Einsatz

Für einen Schiedsrichter aus der österreichischen Baseball-Liga geht ein Traum in Erfüllung. Er wurde zur WM einberufen, wo er mit den US-Stars auf dem Feld steht.
Peter Karlik
04.03.2026, 09:58

Quintana ist seit 2020 in Österreich

Ausgerechnet auf dem Weg zum Supermarkt machte César Javier Quintana Hidalgo einen ordentlichen Karrieresprung: Da erreichte den 35-Jährigen die Nachricht, dass er beim World Baseball Classic in Houston als Umpire im Einsatz stehen wird, bei einem der größten Turniere des internationalen Baseballs.

Die Superstars der MLB

Wenn in der Nacht auf Samstag (7. März, 02.00 Uhr MEZ) das mit Superstars gespickte Team der USA gegen Brasilien in die Jagd nach WM-Gold startet, ist der in Wien lebende Schiedsrichter mittendrin. Quintana, gebürtiger Venezolaner und in der österreichischen Baseball-Bundesliga im Einsatz, wurde überraschend für vier Spiele der Gruppe B in Houston nominiert.

MLB-MVP Aaron Judge im US-Trikot

 César Javier Quintana Hidalgo ist mit einer Österreicherin verheiratet und übersiedelte 2020 nach Wien. In den kommenden Tagen steht er mit einigen der größten Namen des Sports auf dem Feld – darunter MLB-MVP Aaron Judge, Home-Run-Spezialist Cal Raleigh und Pitching-Talent Paul Skenes. „Ich weiß natürlich, dass die größten Stars unseres Spiels dabei sind, aber ich versuche, dem nicht allzu viel Bedeutung beizumessen“, sagt Quintana. Positiv nervös mache ihn vielmehr die Zusammenarbeit mit MLB-Schiedsrichtern: „Daran, und an die hohe Spielgeschwindigkeit muss ich mich schnellstmöglich gewöhnen.“

700 Millionen Dollar: Kennen Sie den bestbezahlten Sportler?

Vier Einsätze in Houton

Sein erstes Spiel bestreitet er an der Second Base beim Duell USA gegen Brasilien. Am 9. März (01.00 Uhr MEZ) folgt Brasilien gegen Mexiko, diesmal an der First Base. „Ich habe lange von diesem Moment geträumt. Wenn ich daran denke, woher ich komme und wo ich jetzt bin, fühle ich mich sehr glücklich“, sagt er. Für die Begegnungen Großbritannien gegen Brasilien (9. März, 18.00 Uhr MEZ) sowie USA gegen Italien (11. März, 02.00 Uhr MEZ) wechselt Quintana an die Third Base.

Home-Run-Spezialist Cal Raleigh

Austragungsort aller Partien ist der Daikin Park, Heimstätte der Houston Astros. Das Stadion verfügt über ein vollständig schließbares Dach; bei Home Runs des Heimteams fährt zu Showzwecken eine maßstabsgetreue Lokomotive über die Outfield-Tribüne. Für Quintana wird das Turnier damit nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch zu einem besonderen Erlebnis.

Baseball in Österreich und in den USA - ein Spiel, zwei Welten

Mit besten Empfehlungen aus Toulouse

Quintana selbst hat mit Baseball im Alter von fünf Jahren in seiner Heimatstadt Valencia begonnen. 15 Jahre lang spielte er als Catcher. „Gegen Ende meiner aktiven Spielerlaufbahn haben zwei Freunde, die bereits als Schiedsrichter tätig waren, einen Lehrgang organisiert. Es hat mir sofort Spaß gemacht.“ Es sollte sein wichtigster Umpire-Lehrgang werden, dicht gefolgt von jenem 2024 im französischen Toulouse, bei dem sich Quintana vor den Augen des WBC-Turnierdirektors für die höchstmögliche Aufgabe empfehlen konnte.

