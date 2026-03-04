Der Baseball-Traum: Ein Referee aus Österreich ist im WM-Einsatz

Ausgerechnet auf dem Weg zum Supermarkt machte César Javier Quintana Hidalgo einen ordentlichen Karrieresprung: Da erreichte den 35-Jährigen die Nachricht, dass er beim World Baseball Classic in Houston als Umpire im Einsatz stehen wird, bei einem der größten Turniere des internationalen Baseballs. Die Superstars der MLB Wenn in der Nacht auf Samstag (7. März, 02.00 Uhr MEZ) das mit Superstars gespickte Team der USA gegen Brasilien in die Jagd nach WM-Gold startet, ist der in Wien lebende Schiedsrichter mittendrin. Quintana, gebürtiger Venezolaner und in der österreichischen Baseball-Bundesliga im Einsatz, wurde überraschend für vier Spiele der Gruppe B in Houston nominiert.

César Javier Quintana Hidalgo ist mit einer Österreicherin verheiratet und übersiedelte 2020 nach Wien. In den kommenden Tagen steht er mit einigen der größten Namen des Sports auf dem Feld – darunter MLB-MVP Aaron Judge, Home-Run-Spezialist Cal Raleigh und Pitching-Talent Paul Skenes. „Ich weiß natürlich, dass die größten Stars unseres Spiels dabei sind, aber ich versuche, dem nicht allzu viel Bedeutung beizumessen“, sagt Quintana. Positiv nervös mache ihn vielmehr die Zusammenarbeit mit MLB-Schiedsrichtern: „Daran, und an die hohe Spielgeschwindigkeit muss ich mich schnellstmöglich gewöhnen.“

Vier Einsätze in Houton Sein erstes Spiel bestreitet er an der Second Base beim Duell USA gegen Brasilien. Am 9. März (01.00 Uhr MEZ) folgt Brasilien gegen Mexiko, diesmal an der First Base. „Ich habe lange von diesem Moment geträumt. Wenn ich daran denke, woher ich komme und wo ich jetzt bin, fühle ich mich sehr glücklich“, sagt er. Für die Begegnungen Großbritannien gegen Brasilien (9. März, 18.00 Uhr MEZ) sowie USA gegen Italien (11. März, 02.00 Uhr MEZ) wechselt Quintana an die Third Base.

Austragungsort aller Partien ist der Daikin Park, Heimstätte der Houston Astros. Das Stadion verfügt über ein vollständig schließbares Dach; bei Home Runs des Heimteams fährt zu Showzwecken eine maßstabsgetreue Lokomotive über die Outfield-Tribüne. Für Quintana wird das Turnier damit nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch zu einem besonderen Erlebnis.