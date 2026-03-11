Sport

Österreich veranstaltet Viernationen-Turnier im Baseball

Im Mai gibt es in Vorarlberg internationale Baseball-Spiele zu sehen. Gespielt wird in Dornbirn und Hard.
Karoline Krause-Sandner
11.03.2026, 14:13

Baseballer Eoghan McGarry wirft einen Ball.

Es ist die erste und zumindest heuer die einzige Möglichkeit, das erfolgreiche österreichische Baseball-EM-Team live in der Heimat zu sehen. Vom 23. bis 25. Mai steigt in Dornbirn und Hard die Premiere der Alpine International Baseball Trophy (AIBT) – in Kooperation mit den Dornbirn Indians und den Hard Bulls.

„Fest für die Familie“

Beim erstmals ausgetragenen Viernationen-Turnier treffen Österreich, Deutschland, die Schweiz und die Slowakei aufeinander. Das Turnier sei „nicht nur sportlich ein Highlight, sondern soll auch ein Baseball-Fest für die ganze Familie werden“, sagt ABF-Präsident Rainer Husty.

Die ABF-Auswahl unter Head Coach Anthony Bennett hat bei der Europameisterschaft im Vorjahr Rang neun erreicht – das beste Ergebnis der Verbandsgeschichte.

Baseball in Österreich und in den USA - ein Spiel, zwei Welten
