Austria: Die Zeit der Ernte soll bald kommen

- Die Verletzten

Nicht zu Unrecht beklagten die Austrianer die vielen Ausfälle von Stammspielern, was einen Mangel an Rhythmus und Eingespieltheit zur Folge hatte. Muhr: „Das soll keine Ausrede sein, ist aber ein wichtiger Faktor in der Beurteilung des Herbstes.“ Die neuesten medizinischen Daten attestieren den Violetten eine gute Fitness. „Läuferisch haben wir uns gesteigert, vor allem sieht man an der Intensität der Läufe“, so der Sportdirektor.“ Die nächsten Tests erfolgen am 7. Jänner, danach gibt es ein Langlauf-Wochenende in Flachau.