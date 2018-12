Austria bleibt nach Rausch nüchtern, Rapid feierte mit Frust

Die Rapidler hatten nach der Derby-Blamage noch einen schweren Gang vor sich: Die traditionelle, stets ausverkaufte Fan-Weihnachtsfeier im Allianz Stadion war für Montagabend angesetzt. Ein paar Kicker sollten auch noch am Dienstag bei der Feier für VIPs und Sponsoren in Hütteldorf vorbeischauen.

Um die ohnehin gefrusteten Anhänger nicht noch zu provozieren, wurde von Zeremonienmeister Andy Marek auf singende Kicker oder „lustige Einlagen“ mit den Prügelknaben verzichtet. „Wir werden lange brauchen, um das 1:6 verarbeiten zu können“, erkannte Fredy Bickel rasch.

Der Sportdirektor verschob seinen Urlaub in der Schweizer Heimat nach hinten, um noch vor Weihnachten die von Trainer Didi Kühbauer gewünschten Verstärkungen zu kontaktieren und Verhandlungen vorzunehmen. „Im Frühjahr werden wir anders auftreten“, verspricht Kühbauer und meint damit sowohl die Spielweise als auch das Personal.

Zwei Neue sollen möglichst schnell, am besten bis zum Trainingsstart in der zweiten Jänner-Woche verpflichtet werden.

Das Fußball-Frühjahr beginnt dann mit gleich mehreren Paukenschlägen: Europa League gegen Inter Mailand, Cup-Viertelfinale gegen Hartberg, Liga-Start gegen Salzburg (das verpasst Ljubicic, der gestern für ein Spiel gesperrt wurde). „Es wäre schlimm, wenn ich jetzt sage, dass es vorbei ist und wir sicher nicht in die Meistergruppe kommen“, meint Kühbauer. Er sagte: „Wir brauchen das Punktemaximum.“ Denn nur mit vier Siegen hätte Rapid jene 32 Punkte, die für die obere Tabellenhälfte wohl reichen würden.

Viel wahrscheinlicher ist die Teilnahme an der Qualifikationsgruppe. Eine Europacup-Chance gibt es dennoch – mit dem neuen Play-off am Saisonende, wenn Rapid auf Rang 7 oder (beim „passenden“ Cupsieger) 8 landet.