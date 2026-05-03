Aufsteiger des Jahres: Ein junges Duo stürmt die Top Ten der Weltrangliste

Timo Hammarberg und Tim Berger sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem sie sich bei einem Elite-16-Turnier über einen Viertelfinaleinzug nicht mehr richtig freuen können. Das junge Beachvolleyball-Duo hat in dieser Saison schon einige namhafte Teams auf der Abschussliste und strebt daher nach Höherem.

Selbstkritisch „Natürlich ist der fünfte Platz wieder cool – aber es frustriert schon, wenn man da nicht den Schritt weiter schafft“, erklärte Timo Hammarberg nach dem Viertelfinal-Aus in Brasilia. Dort waren die beiden Österreicher von den Schweden Hölting Nilsson/Andersson, aktuell die Nummer 1 der Weltrangliste, in zwei Sätzen abgefertigt worden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Volleyballworld Hammarberg/Berger schafften heuer bereits fünf Mal den Einzug ins Viertelfinale