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Aufsteiger des Jahres: Ein junges Duo stürmt die Top Ten der Weltrangliste

Die Wiener Beachvolleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger sind nach den jüngsten Erfolgen die Nummer 10 der Weltrangliste.
Christoph Geiler
03.05.2026, 13:56

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Timo Hammarberg und Tim Berger haben in diesem Frühjahr viel Grund zum Jubeln

Timo Hammarberg und Tim Berger sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem sie sich bei einem Elite-16-Turnier über einen Viertelfinaleinzug nicht mehr richtig freuen können. Das junge Beachvolleyball-Duo hat in dieser Saison schon einige namhafte Teams auf der Abschussliste und strebt daher nach Höherem.

Selbstkritisch

„Natürlich ist der fünfte Platz wieder cool – aber es frustriert schon, wenn man da nicht den Schritt weiter schafft“, erklärte Timo Hammarberg nach dem Viertelfinal-Aus in Brasilia

Dort waren die beiden Österreicher von den Schweden Hölting Nilsson/Andersson, aktuell die Nummer 1 der Weltrangliste, in zwei Sätzen abgefertigt worden.

Hammarberg/Berger schafften heuer bereits fünf Mal den Einzug ins Viertelfinale

Hammarberg/Berger schafften heuer bereits fünf Mal den Einzug ins Viertelfinale

Aufwärtstrend

„Das ganze Spiel war eigentlich nur ein Suchen nach der richtigen Taktik – und bis zum Ende haben wir nichts gefunden“, gab Tim Berger nach der Niederlage zu. Trotz des verpassten Einzugs ins Semifinale legen die jungen Österreicher eine beeindruckende Entwicklung hin.

In Brasilia gelang Hammarberg/Berger bereits zum dritten Mal in Folge bei dieser Turnierserie der Einzug in die Runde der letzten acht. In der Weltrangliste klettern die beiden damit auf den zehnten Platz. 

kurier.at, cg  | 

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