ATP Finals live: Stand bei Roger Federer - Dominic Thiem

Roger Federer - Dominic Thiem -:-,-:-

Night Session bei den ATP Finals in der O2-Arena am Dienstag, 21.00 Uhr MEZ (live Sky): Auf dem Programm steht das zweite Gruppen-Match von Dominic Thiem gegen Superstar Roger Federer. Es ist das Spiel der zwei Verlierer vom Sonntag im Pool " Lleyton Hewitt" und es geht auch um das sportliche Überleben. Mit nur einem Gruppensieg kommt man nämlich nur in Ausnahmefällen ins Masters-Halbfinale.

Thiem weiß das natürlich, stand er doch bei seinen beiden bisherigen Masters-Teilnahmen in London ebenfalls jeweils nach dem ersten Match schon mit dem Rücken zur Wand. Weder Thiem noch Federer haben in ihren Matches gegen Kevin Anderson (RSA) bzw. Kei Nishkori (JPN) ihre Bestform zeigen können. Federer erschien nach seiner Niederlage blitzschnell zum Medientermin und sagte am Montag sein Training ab. Spekulationen um eine mögliche Verletzung machten die Runde, doch Federer hat schon öfters einmal eine Übungseinheit abgesagt, um einen freien Kopf zu bekommen.