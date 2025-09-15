Armand Duplantis zählt endgültig zu den größten Athleten der Sportgeschichte. Der König der Stabhochspringer überquerte als erster Mensch die 6,30 Meter und brach damit seinen eigenen Weltrekord. Es war sein 14. insgesamt. Im August hatte der 25-Jährige beim Diamond Meeting in Budapest 6,29 Meter überquert.

Duplantis verbesserte am Montag im Finale die eigene Bestmarke im dritten Versuch um einen Zentimeter. Für den Schweden war es auch dritte WM-Gold. Vor vier Jahren war er an gleicher Stätte zum ersten Mal Olympiasieger geworden, 2024 gelang ihm dasselbe in Paris. Silber gewann der Grieche Emmanouil Karalis, Bronze ging an den Australier Kurtis Marschall.

Da vor vier Jahren wegen der Corona-Pandemie bei Olympia keine Zuschauer zugelassen waren, wollte Duplantis nicht nur WM-Gold holen, sondern die Fans auch mit einem Weltrekord beschenken. Das gelang ihm auch. WM-Gold war dem Schweden vor den Sprüngen auf 6,30 schon sicher.