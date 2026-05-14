Beast Mode in Wien: NFL-Superstar kommt zum Vikings-Auftakt
Der Countdown läuft, die Vienna Vikings fiebern dem Saison-Auftakt entgegen. Am 23. Mai ist es so weit, dann geht es mit dem Heimspiel gegen Berlin Thunder in der neu gegründeten AFLE los. Gespielt wird im Stadion des Wiener Sport-Club in Dornbach, Ankick ist um 17 Uhr, der Vorverkauf läuft gut, noch gibt es Tickets bei oeticket. Ein Platz ist aber für einen ganz besonderen Stargast reserviert: Marshawn Lynch gibt sich Ehre und schaut beim Saisonauftakt der Wikinger in Wien vorbei.
Der mittlerweile 40-jährige Lynch zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der jüngeren NFL-Geschichte. "Beast Mode" - so sein Spitzname - ist eine Seahawks-Legende und gewann mit Seattle den Super Bowl XLVIII. Er wurde für seinen kompromisslosen Spielstil weltweit bekannt.
Mit seiner charismatischen Art und seiner außergewöhnlichen Karriere begeistert Lynch bis heute Millionen Football-Fans rund um den Globus. Beim Season Opener der Vienna Vikings am 23. Mai haben Fans nun die exklusive Möglichkeit, Marshawn Lynch in Wien hautnah zu erleben – unter anderem beim Münzwurf im Stadion sowie bei einem persönlichen Meet & Greet.
Kommentare