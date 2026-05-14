Beast Mode in Wien: NFL-Superstar kommt zum Vikings-Auftakt

Der Countdown läuft, die Vienna Vikings fiebern dem Saison-Auftakt entgegen. Am 23. Mai ist es so weit, dann geht es mit dem Heimspiel gegen Berlin Thunder in der neu gegründeten AFLE los. Gespielt wird im Stadion des Wiener Sport-Club in Dornbach, Ankick ist um 17 Uhr, der Vorverkauf läuft gut, noch gibt es Tickets bei oeticket. Ein Platz ist aber für einen ganz besonderen Stargast reserviert: Marshawn Lynch gibt sich Ehre und schaut beim Saisonauftakt der Wikinger in Wien vorbei.