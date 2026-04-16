American Football: Österreich hat einen neuen Teamchef

Der Back-to-Back Football-Europameister Österreich hat einen neuen Head Coach! Stefan Pokorny übernimmt ab sofort die Geschicke der Nationalmannschaft und wird damit die heimische Auswahl durch die Europameisterschaft 2026/27 führen. Das erste Spiel unter Pokornys Leitung wird im Oktober 2026 auswärts in Belgien stattfinden, Ende Oktober folgt der erste Auftritt vor heimischem Publikum gegen die Türkei. Pokorny folgt damit Max Sommer, der nach dem gewonnen EM-Finale aufgehört und mit einem verbalen Rundumschlag für Aufsehen gesorgt hat. Nachwirkungen des großen Knalls hat Pokorny bislang keine bemerkt. "Ich habe gelernt, mit den Sachen, die man bekommt, auszukommen." Für ihn gilt es zunächst, sein Trainerteam zusammenzustellen und die Mannschaft zu finden.

Verbandspräsident Michael Eschlböck ist froh, eine österreichische Lösung gefunden zu haben. "Das war uns schon wichtig. Das Interesse war groß, wir haben auch viele Konzepte von ausländischen Trainern bekommen." Große Ehre “Für mich ist es eine große Ehre, die Rolle als Head Coach des Herren-Nationalteams zu übernehmen,", sagte Pokorny in einem ersten Statement. "Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den besten Trainern und Spielern Österreichs die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und die Entwicklung des österreichischen Footballs mitzugestalten.” Er übernimmt den zweifachen Europameister, die Fallhöhe ist hoch. "Natürlich ist ein gewisser Druck da. Aber ich sehe eher die Herausforderung, ich will wieder Europameister werden, bin voller Angriffslust."

Seine Liebe zum Football hat er einst entdeckt, als ihn sein Vater mit in den VIP-Klub nahm. "Ich war 12 oder 13 und habe Burger gegessen. Ich war sofort gefesselt und bin nicht mehr losgekommen." Seine Trainerkarriere hat er 2005 im Nachwuchs der Danube Dragons begonnen, die größte Bekanntheit in der österreichischen Football-Welt erlangte Pokorny als Head Coach der Danube Dragons, die er von 2016 bis 2021 betreute. In dieser Zeit wurde er 2018 auch zum Coach of the Year in der AFL gewählt.

Es folgte ein Engagement bei den Milano Seamen in der Italian Football League und der European League of Football, ehe Pokorny Ende 2023 nach Österreich zurückkehrte. Seither ist der gebürtige Wiener bei den Graz Giants aktiv und seit August 2024 Head Coach der Grazer. In der vergangenen AFL-Saison wurde Pokorny zum zweiten Mal zum AFL Coach of the Year gewählt. Neben seiner Tätigkeit bei den Graz Giants ist Pokorny auch seit 2024 im höchsterfolgreichen U19-Nationalteam als Defensive Coordinator aktiv, Pokorny war außerdem Teil des U20-Nationalteams, das im Juni 2024 in Kanada bei der U20-WM im Spiel um Platz drei die USA schlug und damit sensationell die Bronzemedaille holte. Die Tätigkeiten bei den Graz Giants sowie im U19-Nationalteam wird der 39-Jährige auch weiterhin ausüben.