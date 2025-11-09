Football-Spektakel: Raimann jubelt bei seinem "Heimspiel"

Beim dramatischen Football-Spektakel in Berlin hat der Wiener Bernhard Raimann mit den Indianapolis Colts den achten Sieg im zehnten NFL-Saisonspiel gefeiert. Vor 72.203 Zuschauern im Olympiastadion der deutschen Hauptstadt setzte sich das Team des 28-jährigen Offensive Tackles am Sonntag in einem spannenden Duell gegen die Atlanta Falcons mit 31:25 nach Verlängerung durch.

Zum Matchwinner avancierte Running Back Jonathan Taylor, der insgesamt drei Touchdowns erlief. Taylor kam als überragender Mann des Spiels zudem auf 244 Rushing Yards. Colts-Quarterback Daniel Jones warf den Ball einmal in die Endzone und hielt sein Team mit eigenen Läufen im Spiel. Dem Spielmacher unterliefen allerdings auch eine Interception und ein Fumble. Raimann blockte in der nach Punkten besten Offensive der Liga vor Familie und Freunden auf der Tribüne fehlerfrei, kassierte aber auch eine Strafe. Für die Falcons war es die sechste Niederlage und die vierte in Serie.

Das fünfte Spiel der NFL International Series in Deutschland begann nach einer Schweigeminute für den verstorbenen Saints-Profi Marshawn Kneeland und der Darbietung der deutschen sowie US-amerikanischen Bundeshymne inklusive Feuerwerk. Auf dem Rasen sorgte die Colts-Verteidigung für das erste spielerische Feuerwerk, indem sie Falcons-Quarterback Michael Penix Jr. zu einem Fumble zwang. Kurz darauf lief Taylor über die linke Seite von Left Tackle Raimann in die Endzone. Die Falcons antworteten mit einem Touchdown von Running Back Tyler Allgeier, den Jones direkt mit einem 37-Yard-Pass auf Wide Receiver Alec Pierce in die Endzone konterte.