NFL: Raimann und seine Colts sind nicht zu stoppen

Bei der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres hat er es vor wenigen Tagen auf Platz sechs geschafft. Mit den Indianapolis Colts ist Bernhard Raimann (28) in der NFL derzeit sogar die Nummer eins. Die Colts sind nicht zu stoppen, gegen die Los Angeles Chargers feierten sie den sechsten Sieg im siebenten Spiel (38:24). Mit so einem Erfolgslauf in der besten Football-Liga der Welt hat keiner gerechnet. Mittlerweile gilt das Team aus dem Bundesstaat Indiana als absolut ernstzunehmender Superbowl-Kandidat. Auf dem Weg ins Endspiel (9. Februar in Santa Clara) machen der Burgenländer Raimann und seine Teamkollegen auch noch Halt in Europa.

Aktuell sind die Colts nicht nur das beste Team der Liga, sie haben auch die beste Offensive der Liga - aus der Raimann nicht mehr wegzudenken ist. Seine Hauptaufgabe als Left Tackle ist es, die Blindside von Quarterback Daniel Jones zu schützen. Was ihm auch gegen die Chargers wieder fehlerfrei gelang. Zudem müssen Raimann und seine Kollegen in der Offensive Line den Weg für ihren Runningback freiblocken. Der heißt Jonathan Taylor und gehört zu den Top-Stars auf seiner Position. Gegen die Chargers glänzte er mit drei Touchdown-Läufen.