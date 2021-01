Jennifer King erste afroamerikanische Trainerin in der NFL

In der aktuellen Saison hatte das Washington Football Team in der ersten Saison unter seinem neuen Namen erstmals seit 2015 die NFL-Play-offs erreicht, war aber gleich in der Auftaktrunde gegen die Tampa Bay Buccaneers um den sechsfachen Super-Bowl-Sieger Tom Brady ausgeschieden.

Die Buccaneers haben aktuell zwei Frauen in ihrem Trainerstab - Lori Locust (Defensive) and Maral Javadifar (Athletik) - und spielen am 7. Februar (Ortszeit/8. Februar 0.30 Uhr MEZ/live Puls 4 und Puls 24) in ihrem Heimstadion in Tampa gegen den Titelverteidiger Kansas City Chiefs um die 55. Super Bowl.