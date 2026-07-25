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Nach 18 Jahren: Die Graz Giants sind wieder Österreichs Nummer 1
Die Footballer der Graz Giants holte mit einem 16:14 gegen die Danube Dragons die Austrian Bowl XLI.
Die Graz Giants sicherten sich die Austrian Bowl XLI. In einem spannenden Endspiel behielten die Grazer gegen die Danube Dragons knapp mit 16:14 die Oberhand und fixierten damit den elften Meistertitel in ihrer Vereinsgeschichte.
Zuletzt waren die Giants vor 18 Jahren die Nummer 1 in Österreich. Österreichischer Rekordchampion sind immer noch die Vienna Vikings mit 15 Trophäen.
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