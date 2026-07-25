Nach 18 Jahren: Die Graz Giants sind wieder Österreichs Nummer 1

Die Graz Giants sicherten sich die Austrian Bowl XLI. In einem spannenden Endspiel behielten die Grazer gegen die Danube Dragons knapp mit 16:14 die Oberhand und fixierten damit den elften Meistertitel in ihrer Vereinsgeschichte.

Zuletzt waren die Giants vor 18 Jahren die Nummer 1 in Österreich. Österreichischer Rekordchampion sind immer noch die Vienna Vikings mit 15 Trophäen.