Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Sport

Nach 18 Jahren: Die Graz Giants sind wieder Österreichs Nummer 1

Die Footballer der Graz Giants holte mit einem 16:14 gegen die Danube Dragons die Austrian Bowl XLI.
25.07.2026, 22:05

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

AMERICAN FOOTBALL/AFL/AUSTRIAN BOWL XLI: DANUBE DRAGONS - GRAZ GIANTS

Die Graz Giants sicherten  sich die Austrian Bowl XLI. In einem spannenden  Endspiel behielten die Grazer gegen die Danube Dragons knapp mit 16:14 die Oberhand und fixierten damit den elften Meistertitel in ihrer  Vereinsgeschichte. 

Zuletzt waren die Giants vor 18 Jahren die Nummer 1 in Österreich. Österreichischer Rekordchampion sind immer noch die Vienna Vikings mit 15 Trophäen.

American Football
kurier.at, cg  | 

Kommentare