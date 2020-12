Am Kreis geht’s rund - wenn Handball zur Materialschlacht wird

Knochenmühle

Die Dressen der Fivers werden auch heute wieder einige Risse und Löcher bekommen. In großer Gefahr ist meistens die Wäsche von Tobi Wagner. Der 1,98 Meter große und 128 Kilogramm schwere Kreisläufer liebt seinen Job – dort, wo es wehtut. „Nach jedem Spiel habe ich Kratzer am Hals, dort wo gezogen wird, oder am Kragen, wenn dieser reißt. Am nächsten Tag habe ich oft Probleme beim Aufstehen.“

Aber das hindert den 25-Jährigen nicht daran, immer wieder aufzustehen. Denn er darf ja auch austeilen. „Mir macht das riesigen Spaß. Ich könnte ohne diese Körperlichkeit nicht spielen.“ In der European League noch mehr, da dort viel härter gespielt wird als in Österreich.

Gewichtige Argumente im Zweikampf

Seine Arbeit am Kreis beschreibt der Nationalspieler so: „Ich bin der, der für die Rückraumspieler Platz schafft. Wenn ich meinen Körper seitlich reinstelle und damit einen Gegner blockiere, kann eine Überzahlsituation entstehen. Aber ich versuche auch selber, Tore zu werfen, wenn ich meinen körperlichen Vorteil nutze.“

Der mächtige Körper ist Wagners Vorteil, obwohl er weiß: „Es ist kein Geheimnis, dass drei, vier Kilo runterkommen müssten. Aber es ist natürlich ein Vorteil, auf der Position eine körperliche Präsenz zu haben. International gibt es kaum noch Kreisläufer unter 100 Kilo.“