In Österreich gefördert: Schwimmerinnen starten für Griechenland

Österreich hat sie aufgebaut, begleitet und gefördert – nun schlagen Anna-Maria, Eirini-Marina und Vasiliki Alexandri ein neues Kapitel in Griechenland auf. Die erfolgreichsten Synchronschwimmerinnen der heimischen Sportgeschichte kehren aus privaten Gründen in ihre alte Heimat zurück und werden ihre Karriere dort ausklingen lassen. 2012 waren die Schwestern nach Österreich gekommen, zwei Jahre später erhielten sie die Staatsbürgerschaft und wurden in Folge von der Sporthilfe unterstützt – eine Förderung, die ihre Karrieren mitermöglichte. „Wir sind der Sporthilfe unglaublich dankbar, sie stand zehn Jahre an unserer Seite und hat uns in allen Phasen unseres Weges begleitet. Doch es ist nicht nur die finanzielle Unterstützung, auch die tolle Zusammenarbeit“, sagt Vasiliki Alexandri.

Umso überraschender kam der Schritt für den Verband. Die Entscheidung sei „überraschend und sehr plötzlich“ gefallen. In einer Aussendung heißt es: „Am Mittwoch haben die Schwestern alle offiziellen Stellen informiert, am Donnerstag beim Österreichischen Bundesheer abgerüstet und werden bereits in den nächsten Tagen mit ihrer Mutter zurück nach Griechenland fliegen, wo sie ihre Karriere ausklingen lassen wollen.“