WM-Gold für Österreich: Alexandri-Schwestern siegen mit Punkterekord

Anna-Maria und Eirini Alexandri holten die Gold-Medaille bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Singapur. Die Synchronschwimmerinnen gewannen mit einer überzeugenden Leistung und erneut Punkterekord von mehr als 307 Zählern das Finale vor China.

Am Freitag hatten sich die beiden mit neuem Punkterekord von 305,1684 Zählern an die Spitze gesetzt und gingen als Favoritinnen ins Finale am Montag.

