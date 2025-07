Schwimm-WM: Alexandri schrammt an Medaille vorbei

Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri ist am Samstag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur ohne Medaille geblieben. Die 27-Jährige beendete den Technik-Solobewerb mit 253,8417 Punkten an der vierten Stelle, auf die drittplatzierte Spanierin Iris Tio Casas fehlten knapp 6,5 Punkte. Gold ging an die Chinesin Xu Huiyan (272,9917).

Bei der WM 2023 in Fukuoka hatte Alexandri zweimal Silber gewonnen, für sie geht es bereits am Sonntag mit dem Kür-Bewerb weiter. Ihre Schwestern Anna-Maria und Eirini Alexandri hatten sich am Freitag im Technik-Duett mit neuem Punkterekord von 305,1684 Zählern an die Spitze gesetzt, die Medaillenentscheidung steht am Montag auf dem Programm.