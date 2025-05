2. Liga: Fixiert Ried heute in Bregenz den Aufstieg in die Bundesliga?

Die SV Ried sehnt nach zwei Jahren in der 2. Liga die Rückkehr in die Bundesliga herbei.

Nach dem Einbruch der lange souverän voran liegenden Admira könnten die Innviertler in der vorletzten Runde am Freitagabend im „Ländle“ mit fremder Hilfe den Aufstieg fixieren.

Selbst ein Remis gegen Schwarz-Weiß Bregenz würde reichen, sollte die Admira im Parallelspiel (20.30 Uhr/live Konferenz ORF Sport+) beim FC Liefering unterliegen. Zwei Punkte beträgt Rieds Vorsprung an der Tabellenspitze auf die Südstädter. Die direkten Duelle sprechen nach dem 2:0 vor zwei Wochen ebenfalls für die Oberösterreicher. Ein weiteres Indiz für ein Rieder Erfolgserlebnis in Bregenz: Schwarz-Weiß blickt aktuell auf sieben Niederlagen in Folge zurück.

„Hängen in den Seilen“ SVR-Trainer Maximilian Senft will sich davon nicht täuschen lassen. „Die Bregenzer hängen in den Seilen. Genau das macht sie aber gefährlich“, meinte der 35-Jährige. Senft war in Ried im März 2023 zum Chefcoach aufgestiegen. Den Abstieg konnte er nicht verhindern, im Innviertel setzte man dennoch auf Kontinuität. Im Vorjahr beendete Ried die Meisterschaft noch zehn Punkte hinter dem GAK als Zweiter, heuer soll der große Wurf gelingen. „Die Mannschaft ist bereit“, meinte Senft vor der Reise in den Westen. Die Admira peilt in der Red Bull Arena drei Zähler an und hofft gleichzeitig auf einen Ausrutscher des Konkurrenten. Die Elf von Thomas Silberberger beendete ihre Negativserie in der vergangenen Woche mit einem 1:0 gegen Voitsberg. Fällt am Freitag noch keine Entscheidung, wird die Aufstiegsfrage am 25. Mai entschieden. Dabei trifft Ried im Heimspiel auf die Vienna, die Admira ebenfalls vor eigenem Publikum auf den SV Horn.