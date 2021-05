Ein Paar Nike Air Jordan Sportschuhe, die der Basketballspieler Michael Jordan während seiner Rookie-Saison getragen hatte, wurde am Mittwoch in Genf für 138.600 Franken (126.500 Euro) versteigert. Die Schuhe waren die Hauptattraktion eines Online-Sneakers-Verkaufs. Im Rahmen der Auktion „Gamers Only“ wurden dreizehn Paar Sportschuhe angeboten, in denen einige der bedeutendsten Spieler der NBA, darunter Scottie Pippen und Shaquille O'Neal, gespielt haben.

Kult-Schuhe

Die Nike Air Jordan 1s veränderten nicht nur den Basketballschuh für immer, sondern liegen laut dem Auktionshaus Sotheby's auch am Ursprung der Sneaker-Kultur. Das am Mittwoch verkaufte Paar in den Farben der Chicago Bulls wurde von Michael Jordan 1984/85 während seiner außergewöhnlichen ersten Saison in der NBA getragen.