Collaboration-Lösungen für optimale Geschäftsprozesse

Ein Kommentar von Christian Angerer, Sales Manager Telecommunication Services bei T-Systems in Österreich. Unified Communication und Collaboration (UCC), also die Integration diverser Kommunikationsmedien in einer einheitlichen Anwendungsumgebung, hat das Potenzial, die gesamten Abläufe eines Unternehmens zu revolutionieren.

So erfordern Social Media, die Integration eigener Endgeräte und auch die zunehmende Mobilität der Mitarbeiter ein radikales Umdenken. Der richtige Einsatz passender IT-Tools ist nötig, um eine effiziente Zusammenarbeit sicherzustellen. Gefragt sind daher neue Informationstechnologien, die die Kommunikation erleichtern und einen schnellen Zugriff auf Unternehmensdaten ermöglichen.

Wer Collaboration-Lösungen nur als zusätzliche Applikationen versteht, um vorhandene ICT-Infrastruktur im Betrieb um neue Funktionalitäten zu ergänzen, wird ihr Potenzial nicht völlig ausschöpfen. Eine Collaboration-Lösung muss umfassend implementiert werden. Unternehmen, die ihre Firmenkultur darauf ausrichten, sichern sich langfristig Wettbewerbsvorteile.

Link: www.t-systems.at