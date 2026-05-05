META Reel Ads

Format & Länge

Vertical Video (9:16)

empfohlene Länge: 15–30 Sekunden

maximale Länge: 90 Sekunden

Umsetzung

Variante 1: Produktion durch KURIER Medienhaus

Dreh vor Ort auf Wunsch möglich (außerhalb Wiens zzgl. Reisekosten)

professionelle Video- und Tonaufnahme

ergänzendes B-Roll-Material bei Bedarf

oder

Variante 2: Verarbeitung von Kunden- und/oder Stockmaterial

Mindestanforderung: 1080 × 1920 Pixel (Full HD)

Bereitstellung eines Briefings inkl. gewünschter Textelemente

Postproduktion

Integration von Textoverlays, Logo (in ausreichender Lösung) und ggfs. Call-to-Action in der KURIER-CI

Ausspielung

inkl. 150.000 Sichtkontakte

Kennzeichnung als Anzeige gemäß geltenden rechtlichen Vorgaben (inkl. Kennzeichnung im Video)

Verlinkung

Direkte Verlinkung auf eine gewünschte Landingpage bei den Paid Ads möglich

Verlinkung auf Ihr Social-Media-Profil auf beiden Plattformen möglich (Erwähnung im Posting-Text)

Desktop | Mobile

Bitte übermitteln Sie alle Daten spätestens 10 Werktage vor Kampagnenstart vollständig an social@kurier.at. 2 Feedbackschleifen sind inkludiert, für jede weitere Feedbackschleife wird eine Servicepauschale von 100 EUR in Rechnung gestellt.