META Post Ads

Format

Statischer Feed-Post (Bild oder Grafik)

optimiert für Instagram & Facebook Feed

Auflösung

1080 × 1350 Pixel (4:5)

Design & Material

markenkonformes Layout & klare Bildsprache

klare visuelle Hierarchie und saubere Leseführung

hochwertige bereitgestellte Fotos oder individuell gestaltete Grafiken (max. 10 MB)

➡️ gerne wählen wir passendes Bildmaterial für Sie aus

Text & Struktur

prägnanter, verständlicher Text

optimiert für Aufmerksamkeit im Feed

max. 150 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

➡️ gerne erstellen wir anhand eines Briefings Textvorschläge

Ausspielung

inkl. 150.000 Sichtkontakte

Kennzeichnung als Anzeige gemäß geltenden rechtlichen Vorgaben (auch im Sujet)

Verlinkung

Direkte Verlinkung auf eine gewünschte Landingpage bei den Paid Ads möglich

Verlinkung auf Ihr Social-Media-Profil auf beiden Plattformen möglich (Erwähnung im Posting-Text)

Desktop | Mobile

Bitte übermitteln Sie alle Daten spätestens 5 Werktage vor Kampagnenstart vollständig an social@kurier.at. 2 Feedbackschleifen sind inkludiert, für jede weitere Feedbackschleife wird eine Servicepauschale von 100 EUR in Rechnung gestellt.