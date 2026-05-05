META Post Ads
Wir erstellen ein Social Media Posting im redaktionellen Look and Feel der KURIER-META-Profile, inklusive 150.000 garantierte Sichtkontakte.
Setup
2.985 EUR
inkl. 150.000 Sichtkontakte
Mindestlaufzeit: 3 Wochen
Spezifikationen
Leistungsumfang
- Content-Erstellung im redaktionellen Look and Feel der KURIER-META-Profile durch unsere Social-Media-Expert:innen.
- Veröffentlichung auf unseren META-Plattformen – Sie wählen, ob Facebook oder Instagram.
- Organisches Posting kombiniert mit Paid Boost – 150.000 Sichtkontakte werden garantiert.
- Design und Layout des Posting wird KURIER-konform und plattformgerecht von uns aufbereitet.
- Ideal für kurze, prägnante Ankündigungen.
Umsetzungsbeispiel
🚀 Zusatzpaket: „Reach Boost“
Der Reach Boost verstärkt bereits erstellte Inhalte und sorgt dafür, dass sie mehr Menschen in der passenden Zielgruppe erreichen. Durch 100.000 zusätzliche Sichtkontakte pro Booster wird die Reichweite und Sichtbarkeit auf Instagram und Facebook deutlich erhöht.
Setup
990 EUR
inkl. 100.000 Sichtkontakte
Sie haben Fragen oder möchten direkt loslegen?
Wir beraten Sie gerne persönlich und entwickeln passgenaue Lösungen. Lassen Sie uns gemeinsam die Formate umsetzen, die für Ihre Marke das Maximum an Reichweite und Wirkung erzielen. Schreiben Sie uns via sales@kurier.at oder kontaktieren Sie uns unter +43 (0)664 60700-22211. Wir freuen uns darauf, Ihre Ideen umzusetzen!