META Carousel Ads
Unsere Social-Media-Expert:innen erstellen Carousel Ads im redaktionellen Look and Feel der KURIER-META-Profile, inklusive 150.000 garantierte Sichtkontakte.
Setup
3.495 EUR
inkl. 150.000 Sichtkontakte
Mindestlaufzeit: 3 Wochen
Spezifikationen
Leistungsumfang
- Content-Erstellung im redaktionellen Look and Feel der KURIER-META-Profile durch unsere Social-Media-Expert:innen.
- Veröffentlichung auf unseren META-Plattformen – Sie wählen, ob Facebook oder Instagram.
- Organisches Posting kombiniert mit Paid Boost – 150.000 Sichtkontakte werden garantiert.
- Design und Layout aller Slides werden KURIER-konform und plattformgerecht von uns aufbereitet.
- 3 Slides im Basispaket, Ausbau auf bis zu 10 Slides möglich.
- Textliche Aufbereitung der Inhalte pro Slide: klar, prägnant, verständlich.
Umsetzungsbeispiel
🚀 Zusatzpaket: „Reach Boost“
Der Reach Boost verstärkt bereits erstellte Inhalte und sorgt dafür, dass sie mehr Menschen in der passenden Zielgruppe erreichen. Durch 100.000 zusätzliche Sichtkontakte pro Booster wird die Reichweite und Sichtbarkeit auf Instagram und Facebook deutlich erhöht.
Setup
1.190 EUR
inkl. 100.000 Sichtkontakte
Sie haben Fragen oder möchten direkt loslegen?
Wir beraten Sie gerne persönlich und entwickeln passgenaue Lösungen. Lassen Sie uns gemeinsam die Formate umsetzen, die für Ihre Marke das Maximum an Reichweite und Wirkung erzielen. Schreiben Sie uns via sales@kurier.at oder kontaktieren Sie uns unter +43 (0)664 60700-22211. Wir freuen uns darauf, Ihre Ideen umzusetzen!