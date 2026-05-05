META Carousel Ads

Format

Carousel / Slide-Post

optimiert für Instagram und Facebook

Slide-Anzahl

mindestens 3 Slides

maximal 10 Slides

Design & Material

markenkonformes Layout

klare visuelle Hierarchie und saubere Leseführung

hochwertige bereitgestellte Fotos (max. 10 MB)

Auflösung: 1080 × 1350 Pixel (4:5)

➡️ gerne wählen wir passendes Bildmaterial für Sie aus

Text & Struktur

prägnante, verständliche Texte pro Slide

optimiert für Aufmerksamkeit im Feed

max. 150 Zeichen (inkl. Leerzeichen) pro Slide

➡️ gerne erstellen wir anhand eines Briefings Textvorschläge

Ausspielung

inkl. 150.000 Sichtkontakte

Kennzeichnung als Anzeige gemäß geltenden rechtlichen Vorgaben (inkl. Kennzeichnung auf erster Slide)

Verlinkung

Direkte Verlinkung auf eine gewünschte Landingpage nur bei Instagram Ads möglich

Verlinkung auf Ihr Social-Media-Profil auf beiden Plattformen möglich (Erwähnung im Posting-Text)

Desktop | Mobile

Bitte übermitteln Sie alle Daten spätestens 7 Werktage vor Kampagnenstart vollständig an social@kurier.at. 2 Feedbackschleifen sind inkludiert, für jede weitere Feedbackschleife wird eine Servicepauschale von 100 EUR in Rechnung gestellt.