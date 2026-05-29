"Habe viel geweint": Lukas Podolski über Trennung von Sohn und Krise mit Ehefrau

Im RheinEnergie-Stadion feierte Lukas Podolski diese Woche die Premiere seiner Netflix-Doku "Poldi", zusammen mit seiner Familie und prominenten Gästen. Ab dem 4. Juni (Podolskis 41. Geburtstag) ist die Dokumentation, die Podolskis Weg vom vom Einwandererkind aus Polen bis zum Fußball-Weltmeister beleuchtet, auf Netflix zu sehen. "Poldi" - neue Doku über Lukas Podolski bald auf Netflix Ein Filmteam Podolski begleitete Podolski während seiner vorletzten Saison in Polen. Schon damals spielte er mit dem Gedanken, seine Karriere zu beenden, hing dann aber noch ein Jahr dran. Die Doku beinhaltet zahlreiche rührende Momente. So schildern Podolskis Eltern ihre Flucht aus Polen. Der Kicker selbst zeigt sich offen und verletzlich wie nie. So verrät er, wie er als Nationalspieler einst unter der ständigen Trennung von seinem 2008 geborenen Sohn Louis gelitten hat. "Damals habe ich viel geweint", erzählt er in "Poldi".

Auch Podolskis Ehefrau kommt zu Wort. "Man sieht nur den Fußballer, den lustigen Poldi – es steckt aber viel mehr dahinter", sagt diese über ihren Mann, während sie private Erinnerungen wie jene an das erstes Treffen teilt. "Wir haben uns am Schulhof verabredet an der Tischtennisplatte", erzählt sie. Offene Worte über Beziehungs-Krise Seit 2004 ist Lukas Podolski mit seiner Ehefrau Monika Podolski zusammen. Im April 2011 gaben sich die Eltern von drei Kindern das Jawort. In der Dokumentation spricht das Paar auch sehr offen über die Krise, die es 2009 durchmachte - etwa ein Jahr nach der Geburt von Sohn Louis, der heute achtzehn ist. Damals war Podolski aus München nach Köln zurück gekehrt. Für die Beziehung blieb damals kaum Zeit, worunter Monika gelitten hat.