Interaktive Elemente: Gewinnspiel

Das Einbetten eines Gewinnspielformulars ist nur mit einem zugrundeliegenden Advertorial oder Content Hub möglich:

Gewinn

klar und eindeutig definiert (Sachpreis, Gutschein, Erlebnis etc.)

Teilnahmeschluss

klare Angabe erforderlich, z. B. „01.01.2099“

Teilnahmebedingungen

Teilnahme erfolgt über Online-Formular

Erfassung der erforderlichen Kontaktdaten verpflichtend

Rechtliches & Datenschutz

Datenschutzrichtlinien und Teilnahmebedingungen werden von uns vorgegeben und integriert

Gewinnspielabwicklung

Gewinnerdaten werden nach Ablauf des Gewinnspiels von uns übermittelt

Die Gewinne werden vom Kunden bereitgestellt, ausgeschüttet und versendet

Desktop | Mobile

Bitte übermitteln Sie alle Daten spätestens 5 Werktage vor Kampagnenstart vollständig an content@kurier.at. 2 Feedbackschleifen sind inkludiert.