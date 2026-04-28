Interaktive Elemente: Gewinnspiel
Wir konzipieren, produzieren und publizieren ein co-gebrandetes und individualisiertes Gewinnspielformular im Advertorial oder Content Hub.
Setup
1.190 EUR
Spezifikationen
Leistungsumfang
- Ihre Zielgruppe nimmt am Gewinnspiel teil und interagiert mit Ihren Inhalten.
- Wir sammeln Daten und wertvolle Insights rund um Ihre Zielgruppe zu Ihrer Verwendung.
- Nur in Verbindung mit einem Advertorial BASIC, BASIC+, PLUS, PREMIUM, STORYTELLING oder Content Hub kombinierbar.
Umsetzungsbeispiel
Weitere Inspiration
Sie haben Fragen oder möchten direkt loslegen?
Wir beraten Sie gerne persönlich und entwickeln passgenaue Lösungen. Lassen Sie uns gemeinsam die Formate umsetzen, die für Ihre Marke das Maximum an Reichweite und Wirkung erzielen. Schreiben Sie uns via sales@kurier.at oder kontaktieren Sie uns unter +43 (0)664 60700-22211. Wir freuen uns darauf, Ihre Ideen umzusetzen!