Airline mit Wi(t)zz: Abenteuer Trip mit Geheim-Destination

Stadt der Wissenschaft und Künste

Nach einem 17-Kilometer-Fußmarsch und zahlreichen Blasen an den Füßen ging es an Tag zwei nicht an den Strand, sondern in die imposante Ciutat de les Arts i les Ciències, zu Deutsch die Stadt der Künste und der Wissenschaften. Diese umfasst folgende Sehenswürdigkeiten: Das IMAX-Kino L'Hemisfèric, das Naturwissenschaftliche Museum Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, den Botanischen Garten L'Umbracle, das größte (und mit Sicherheit auch schönste) Aquarium Europas, das L'Oceanogràfic, das Palau de les Arts Reina Sofía, eine Oper, die an jenes segelartige Opernhaus in Sydney erinnert, die imposante Schrägseilbrücke El Puente de l'Assut de l'Or, deren 125 Meter hoher Pfeiler den höchsten Punkt der Stadt bildet und Dublins Harfenbrücke "Samuel Beckett" bei weitem in den Schatten stellt sowie den geschlossenen Veranstaltungsplatz L'Àgora. Auf dem aquamarinblauen Wasser rund um diese Sehenswürdigkeiten kann man übrigens mit Glaskanus, Trittsurfbrettern oder in Riesenblasen paddeln. Schwimmen ist hingegen verboten.