"Wassertropfen abwischen": Skurrile Airbnb-Hausordnung belustigt das Netz

Das Airbnb nach einem Aufenthalt nicht vollkommen verwüstet zu verlassen, sollte selbstverständlich sein. In einer Londoner Unterkunft werden Gäste jedoch fast minuziös angeleitet, was im Bad nach dem Benutzen zu tun ist.

Ordnung muss sein

Ein Gast fand die Hausordnung in der Nasszelle derart absurd, dass er diese auf Twitter teilte. Dort verbreitet sich das Foto der To-do-Liste derzeit viral.

Ian Hickton, so der Name des Mannes, verbrachte laut Independent das Wochenende in der Airbnb-Wohnung. "Das sind die echten Hausregeln von einem Airbnb, in dem ich letzte Nacht war", twitterte er danach.