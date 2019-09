Warum Bahrain jetzt für Touristen interessant wird

In der nächsten Phase werden Bauwerke, die die Kultur und Geschichte Bahrains widerspiegeln, konstruiert und versenkt, wie eine Nachbildung eines traditionellen bahrainischen Perlenhändlerhauses mit zwölf Meter hohen Windtürmen. Sie ragen vom Meeresboden bis in lichtdurchflutete Höhen, in denen Korallen gedeihen können. Deren Wachstum soll im Park erforscht werden. Skulpturen und Bauwerke werden aus umweltfreundlichen Materialien geschaffen und sollen Meerestieren Zuflucht und Lebensraum bieten und das Wachstum für Korallenriffs ermöglichen. Die ausgemusterte Boeing fungiert als künstliches Riff.