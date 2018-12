Vier Gründe, warum man Urlaub auf dem Bauernhof machen sollte

Weil Bauern wissen, was beim Heilen hilft

Gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen, das wissen auch Bäuerinnen. Nicht nur zum Kochen, wodurch der Einsatz von Salz deutlich reduziert werden kann, sondern auch zum Lindern von Beschwerden, greifen sie auf die Wirkung kostbarer Heilkräuter zurück. So wird Basilikum nicht nur zum Verfeinern der Caprese verwendet, sondern hilft auch der Verdauung. Eine ganz besondere Wirkung hat der Kerbel, der ein perfektes Stärkungs- und Kräftigungsmittel gegen Frühjahrsmüdigkeit ist und auch bei Erkältungen und Kopfschmerzen verwendet wird. Oder auch die Ringelblume, die als Wunderheilungspflanze beispielsweise gegen Geschwüre wirkt und bei Menstruationsbeschwerden sowie Verdauungsproblemen hilft. Auf Kräuterwanderungen und Kräuterwegen erfreuen die natürlichen Helfer das Auge und so manche Bäuerin verrät sogar einige ihrer Geheimnisse, welches Kraut ins Kräuterkissen kommt, warum sich einige Pflanzen gut in Butter oder Brot machen, wie ätherische Öle in der Sauna verwendet werden und welche Vorzüge Hautpflegeprodukte auf Kräuterbasis haben.