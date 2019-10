Ureinwohner eröffnen Hard Rock Hotel mit Casino-Etage in Florida

Ein neues Hard Rock Hotel und Casino in der Form einer E-Gitarre bringt das Flair von Las Vegas nach Florida: Am Donnerstag wurde das 36-stöckige Gebäude mit seinen blauen Fenstern in Hollywood, 30 Kilometer nördlich der US-Metropole Miami, eröffnet. Hinter dem 1,5 Milliarden Dollar (1,35 Mrd. Euro) teuren Projekt steckt der wohlhabende Stamm der Seminolen.

Mit einer Casino-Etage mit 7.000 Plätzen und mehr als 3.000 Spielautomaten und Spieltischen sowie 1.200 Hotelzimmern ist das Hotel eine wichtige Investition für die 4.200 Seminolen, die in Reservaten in Florida leben. "Die Dollar, die wir hier verdienen, werden unseren Stammesangehörigen das Leben ein wenig erleichtern, wenn sie Gesundheitsprobleme haben oder ein Auto kaufen wollen", sagte Marcellus Osceola, Ratsvorsitzender der Seminolen in Florida, der Nachrichtenagentur AFP.