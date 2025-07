Top-Reiseziele 2025: Japan und Thailand boomen, USA verlieren an Beliebtheit

Die beliebtesten Reiseziele der Österreicherinnen und Österreicher sind im Wandel: Reisen werden um durchschnittlich drei Tage länger, sind um 20 Prozent teurer und auch bei Lieblingsdestinationen gibt es Verschiebungen - das zeigt eine Analyse der Reiseversicherungsvergleiche auf durchblicker.at im Zeitraum Jänner bis Mai 2025.

Japan liegt weiter im Trend

Japan liegt seit Jahren im Trend und erfährt dieses Jahr noch einmal ein deutliches Beliebtsheitsplus: Das liegt zum einen am schwachen Yen, aber auch an Angeboten wie der Weltausstellung 2025 in Osaka. „Japan ist seit Jahren im Trend und dieser verstärkt sich heuer noch einmal. Und die Österreicherinnen und Österreicher lassen sich das auch gutes Geld kosten. Der Durchschnittspreis für eine Japan-Reise liegt bei unserer Analyse bei 3.016 Euro. Hier lohnt es sich also, die Reise auch gegen Storno und Abbruch zu schützen, damit man im Fall von unvorhersehbaren Ereignissen nicht auf hohen Kosten sitzen bleibt”, rät durchblicker-Geschäftsführer Martin Spona.