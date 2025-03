Es tauchen Meldungen auf, wonach Menschen an der Einreise in die USA gehindert werden. Damit sind nicht jene Lateinamerikaner gemeint, über die der wiedergewählte Präsident T. gerne menschenverachtend spricht – dass er die nicht mehr in seinem greaten America haben will, ist nicht neu. Es handelt sich um Deutsche, Kanadier und Franzosen, die nicht bleiben wollen, sondern zu beruflichen oder touristischen Zwecken zeitlich begrenzt in die Vereinigten Staaten reisen wollen. In einigen Fällen kam es beim Einreiseversuch – trotz gültiger Einreisedokumente – zur Abweisung oder sogar Inhaftierung. Ein Deutscher saß drei Wochen in Schubhaft, eine Deutsche fünfundvierzig Tage, um nur zwei Fälle zu nennen. Nun muss man sagen, die genauen Vorwürfe gegen beide sind nicht bekannt und man soll nicht vorschnell urteilen, aber das Auswärtige Amt der Deutschen Bundesregierung reagierte mit warnenden Reisehinweisen. Im Fall eines französischen Wissenschafters wurden die Gründe der Ablehnung bekannt: Er hatte sich in privaten Nachrichten an Freunde kritisch über Präsident T.s Politik geäußert.

Ich kann diese Fälle nicht seriös kommentieren, bin aber sicher, dass solche Vorkommnisse die Reisenden verunsichern. Die Ein- oder Durchreise in die USA ist seit Einführung des elektronischen Einreisesystems ESTA für viele grundsätzlich aufregend, diese Meldungen machen das nicht besser. Wenn sich solche Fälle häufen und erhärten, reihen sich die USA zu jenen Ländern, bei denen sich Reisende immer wieder fragen: Soll man dort hinfahren? China, Iran, viele arabische Länder, manche afrikanische Despotenstaaten, zunehmend die Türkei und und und: Soll man durch seine Reise ein problematisches politisches System unterstützen? Oder ist das Bereisen solcher Länder sogar wichtig, damit man sich selbst ein Bild machen kann und die Isolierung der Bevölkerung wenigstens als Tourist durchbricht? Kann das etwas ändern oder legitimiert man das dadurch nur?

Es gibt dazu so viele kluge und bunte Meinungen und Ansätze, dass es mir zu einfach erschiene, dass ich nur eine Antwort darauf gebe. Aber eines ist gewiss: Solche Fragen muss man sich stellen, sie durchdenken und sie diskutieren. Tut man das nicht, dann schaut man weg, selbst wenn man hinreist – und dann haben die Führer solcher Länder gewonnen.

Neu ist allerdings, dass man sich diese Fragen bei den USA stellen muss.