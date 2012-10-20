In einem Bummelzug von Moskau nach Nizza

3.300 Kilometer im Bummelzug ohne Umsteigen: Die direkte Bahnverbindung zwischen Moskau und Nizza macht ein Stück Geschichte an der Côte d’Azur wieder lebendig.
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