Großer Zwerg? "Weltgrößtes Tiny House Hotel" eröffnet

Das weltweit "größte Tiny-House-Hotel", wie sich das River and Twine selbst nennt, öffnet zum 1. Juni 2019 in Rocky Mount, im Osten North Carolinas, USA, seine Pforten. Die Anlage beherbergt eine Kollektion von insgesamt 20 Häusern, die extra für diese idyllische Umgebung am Ufer des Tar River gebaut wurden und liegt auf dem innovativen Rocky Mount Mills Campus.

Jedes der „kleinen Zuhause“ ist individuell gestaltet und trägt den Namen eines anderen Flusses in North Carolina. Wo einst Baumwolle gesponnen wurde, stehen nun die Häuser mit Platz für ein bis vier Gäste. Übernachtungen ohne Mindestaufenthalt sind außerdem auch in drei Gästesuiten des renovierten historischen Mühlenhauses aus dem Jahr 1900 für je bis zu vier Personen möglich.