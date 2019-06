Auf Pilgerspuren: Romea Strata soll Kärnten mit Rom verbinden

Die antike Romea Strata soll neben dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela zu den großen historischen Pilgerwegen Europas zählen. Das Ziel dabei ist immer Rom. Der Start liegt im polnischen Danzig. Weitere Etappen sind Krakau, Olomouc ( Olmütz) in der Tschechischen Republik, Klagenfurt und Tarvisio. In Italien führt der Weg durch das Friaul, Venetien, das Trentino, die Emilia-Romagna bis in die Toskana, wo er sich mit dem Frankenweg Via Francigena verbindet.