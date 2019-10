All Nippon Airways: Neues Flugzeug in Star-Wars-Lackierung

Die japanische ANA ( All Nippon Airways) nimmt in den kommenden Tagen ihren dritten Star-Wars-Jet in Betrieb: Eine als C-3PO lackierte Boeing 777-200 geht vom 1. bis zum 14. Dezember 2019 auf ausgewählten Inlandsstrecken ab Tokio/Haneda und Fukuoka auf Promotion-Tour. Die Aktion startet zeitgleich mit der Veröffentlichung der Star Wars Episode 9 „The Rise of Skywalker“. Die Lackierung dieses Flugzeugs ist eine Hommage an C-3PO, eine der legendären Figuren aus den Star Wars Filmen.



„Unser Ziel ist es, jede Reise mit ANA zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Jeder Passagier wird dieses Flugzeug auf ganz besondere Weise in bleibender Erinnerung behalten,“ sagt Mitsuo Tomita, Senior Vice President von ANA.