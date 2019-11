Acht Tipps, wie Sie das Wohnmobil winterfest machen

5. Guten Abstellplatz wählen: " Wohnwagen und Wohnmobil überwintern am besten in einem trockenen Raum", sagt Mehlmauer. "Wer im Freien parken muss, sollte auf einen geeigneten Stellplatz und geeignete Abdeckung achten." Abdeckplanen sollten so auf das Fahrzeug gelegt werden, dass die Belüftungsöffnungen nicht verdeckt sind. Auch die Anhängerkupplung lieber mit einer Plane schützen. Ein guter Einstellplatz sollte in erster Linie in der Nähe des Wohnsitzes liegen – für spontane Kurzurlaube oder kleinere Reparaturen. Auch der Sicherheitsaspekt ist wichtig, z. B. in Bezug auf Überwachung und Zutrittsberechtigungen. Eine Liste mit möglichen Einstellplätzen ist auf der ÖCC-Homepage unter www.campingclub.at zu finden.

6. Reifen aufbocken: Wohnwagen und Wohnmobil am besten so aufbocken, dass die Räder völlig entlastet sind und sich frei drehen können – das beugt Standplatten vor. "Ist das nicht möglich, sollte der Luftdruck um 0,5 bar über den Normaldruck erhöht werden", rät der Camping-Experte. Eventuelle Unebenheiten können mit Auffahrkeilen oder Unterlegbrettern ausgeglichen werden.

7. Schimmel vorbeugen: Vorzelt und Polster in getrocknetem, sauberem Zustand lagern. Alle Schränke und Staufächer leeren sowie Türen und Klappen öffnen, damit die Luft zirkulieren kann. Auch Raumentfeuchter mit Trockengranulat sind eine sinnvolle Investition. Kühlschranktür und Gefrierfachklappe (z. B. mit Handtuch) offen halten.

8. Batterien abklemmen: Speziell Wohnmobile betreffend: Hier sollten zusätzlich die Batterien abgeklemmt (Achtung: Minuspol zuerst) und der Kühlerfrostschutz (bis -30°) überprüft werden. "Um Korrosionsschäden zu vermeiden, muss der Treibstofftank voll bleiben – am besten gefüllt mit Winterdiesel", rät der ÖCC-Experte. "Und etwa einmal im Monat sollte man das Fahrzeug bewegen, um Standschäden an Reifen und Achse zu vermeiden."