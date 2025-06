Kühe gegen Klima: Tricksen Neuseeland und Irland bei Methanemissionen?

von Annika Meyborg

Flugzeuge, Autos und Kuhrülpser – Wer an Erderwärmung denkt, hat wahrscheinlich nicht sofort eine Kuh im Kopf. Und doch gehören Kühe, beziehungsweise die Viehzucht, zu den weltweit größten Methanquellen. Eine einzige Kuh verursacht am Tag schätzungsweise zwischen 100 und 300 Liter Methan. Besonders in Neuseeland und Irland werden viele Rinder gehalten; allein in Neuseeland sind es rund fünf Millionen Milchkühe. Beide Länder gehören zu den größten Methanemittenten pro Kopf, was mit ihrer exportorientierten Milch- und Fleischindustrie zusammenhängt.