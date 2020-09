Zwischenstand: 1.280 Unterschriften für Entlastung von Familien

Die Regierung möge ein System konstruieren, "das uns die Partizipation am Arbeitsleben ermöglicht - auch in einer Pandemie oder in einer Krise" - so lautet die zentrale Forderung der aktuell laufenden Petition für eine Entlastung von Familien. Die Regierung müsse dafür Sorge tragen, dass geeignete Maßnahmen entwickelt werden um die Kinderbetreuung berufstätiger Eltern umfassend und kindgerecht zur Verfügung zu stellen, heißt es.

Laut Initiatiorin Katharina Brodnik werde die enormen Belastung von Familien in der Corona-Situation gesellschaftlich nicht thematisiert. "Für uns Familien werden keine Zukunftsperspektiven geschaffen", sagt sie.