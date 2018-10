Zwischenstände Volksbegehren: Initiatoren bisher zufrieden

Noch bis kommenden Montag, den 8.10., läuft die Eintragungspflicht zu den Volksbegehren: Frauenvolksbegehren, "Don't smoke" und " ORF ohne Zwangsgebühren".

Unterschrieben werden kann unabhängig vom Wohnsitz in jedem Gemeindeamt (in Statutarstädten: Magistrat; in Wien: Magistratisches Bezirksamt) während der jeweiligen Amtsstunden.

Wer bereits eine Unterstützungserklärung abgegeben hat, kann keine Eintragung mehr vornehmen, da eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung gilt.