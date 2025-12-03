Keine Ausnahme für Kunstschaffende: Zuverdienstverbot für Arbeitslose kommt

Der Sozialausschuss des Nationalrats hat am Mittwoch einhellig den Weg für eine Aufweichung des ab 2026 geltenden weitgehenden Zuverdienstverbots für Bezieher von Arbeitslosengeld freigemacht. Dies gilt für Personen, die im Auftrag des Arbeitsmarktservice eine längere Umschulung oder Weiterbildung absolvieren, berichtete die Parlamentskorrespondenz. Ausnahmen für Kunstschaffende, wie von den Grünen gefordert, sind vorerst hingegen nicht vorgesehen.

Die Ausnahme für an Schulungen Teilnehmende vom Zuverdienstverbot für Arbeitslose soll gemäß der von ÖVP, SPÖ und Neos beantragten Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz dann gelten, wenn die Schulungsmaßnahme mindestens vier Monate dauert und zumindest 25 Wochenstunden umfasst. Dadurch wollen die Koalitionsparteien nicht nur finanziellen Engpässen betroffener Personen entgegenwirken, sie erhoffen sich davon auch eine höhere Aus - und Weiterbildungsbereitschaft.