SPÖ-Vize Herr über Dürrehilfen für Landwirte und innerparteiliche Konflikte

Die Verhandlungen über Dürrehilfen laufen weiter. Die SPÖ pocht dabei auf eine Gegenfinanzierung und ein treffsicheres Modell. In der ZiB2 war dazu Julia Herr, stellvertretende SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Klimasprecherin, zu Gast. Herr sagte, man erlebe derzeit eine „Ausnahmesituation“, daher brauche es Hilfe für Betroffene. Gleichzeitig stellte sie Bedingungen: „Die Hilfen müssen treffsicher sein.“ Außerdem müsse berücksichtigt werden, dass Versicherte bereits Prämien bezahlt hätten. „Sonst wären ja die, die sich versichert haben, die Dummen.“

Streit um Finanzierung Ein fertiges Paket gebe es noch nicht. Die SPÖ fordert aber, dass auch der Landwirtschaftssektor einen Beitrag leistet. Herr verwies auf das milliardenschwere Agrarbudget und mögliche Umschichtungen in den Hitzeschutz. „Ungedeckte Schecks gibt unser Finanzminister nicht mehr“, sagte Herr. Die ÖVP müsse nun ein konkretes Modell samt Finanzierung vorlegen. Die SPÖ verknüpft die Diskussion auch mit dem geplanten Klimagesetz. Herr verteidigte das Vorgehen: „Man kann nicht immer nur den Waldbrand löschen. Man muss sich auch die Brandursache anschauen.“