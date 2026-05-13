Gemeindebund-Präsident Pressl: "Volksschule gehört auch in den Ort"

Die Debatte um eine spätere Trennung von Kindern im Bildungssystem stößt bei den Gemeinden auf Skepsis. In der ZiB2 war dazu Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes und Bürgermeister der niederösterreichischen Marktgemeinde Ardagger, zu Gast.

Platz und Kosten

Pressl verwies auf praktische Grenzen: In Österreich gebe es rund 3.000 Volksschulen, viele davon seien sehr klein. Derzeit seien 1.300 Volksschulen nur vierklassig geführt. "Da fehlt einfach der Platz", sagte Pressl. Eine gemeinsame Schule über längere Zeit sei daher vor allem eine Frage der Infrastruktur – und des Geldes. "Wenn man das haben will, dann muss man richtig Geld in die Hand nehmen."